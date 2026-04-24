У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару 14 квітня

Наслідки російського ракетного удару 14 квітня, фото: поліція Дніпропетровщини

У Дніпрі зросла кількість жертв російського ракетного удару, завданого 14 квітня.

Про це сьогодні, 24 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У лікарні помер 47-річний чоловік, поранений через російський удар по Дніпру 14 квітня, — зазначив очільник ОВА. — Впродовж 10 днів медики боролися за його життя. Але, на жаль, травми виявилися занадто важкими.

Таким чином, кількість жертв цієї російської атаки сягнула семи осіб.

Нагадаємо, рашисти 14 квітня завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури у Дніпрі, виникла пожежа. Спочатку повідомлялося про чотирьох загиблих та 25 поранених, згодом кількість жертв зросла.