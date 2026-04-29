ЗСУ атакували аеродром «Кача» в окупованому Криму. Фото:

https://racurs.ua/ua/n213528-zsu-atakuvaly-aerodrom-kacha-v-okupovanomu-krymu-genshtab-povidomyv-pro-naslidky.html

Ракурс

Сили оборони України напередодні та минулої ночі завдали низки уражень по об'єктах російських окупантів.

Важливі елементи російської ППО та радіолокаційного забезпечення ворога були уражені на аеродромі «Кача», що в анексованому Криму. Там були влучання по радіолокаційній станції «МР-10», пункту управління протиповітряної оборони та наземному радіолокаційному запитувачу «Пароль-4» (1Л22). Крім того, був уражений ЗРК «Тор» у районі Тихонівки Запорізької області. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 29 квітня повідомив Telegram.

Також, як зазначається, на півострові було влучання по складу боєприпасів у районі Первомайського та нафтобазі «ТЕС» у Сімферополі.

Українські війська били й по пунктах управління російських БпЛА в районах Гуляйполя, Залізничного та Тихонівки Запорізької області, Бондаревського, Комара та в районі села Запоріжжя на Донеччині, а також Тьоткіно Курської області Росії. А в Донецькій та Запорізькій областях були атаковані майстерні дронових підрозділів.

Крім того, українські підрозділи уразили командно-спостережний пункт противника у районі Покровська на Донеччині.

Нагадаємо, 29 квітня Військово-морські сили ЗСУ за допомогою двох надводних дронів-камікадзе уразили підсанкційне судно MARQUISE — танкер під прапором Камеруну вантажомісткістю понад 37 тис. т. У момент атаки судно перебувало у дрейфі, в районі 210 км на південний схід від міста Туапсе.