Затримано чоловіка, який кинув гранату на територію Білоцерківського РТЦК, фото: Київська обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n213557-u-biliy-cerkvi-zatrymaly-cholovika-yakyy-kynuv-granatu-u-tck-vin-mig-potrapyty-pid-vplyv.html

Ракурс

У Білій Церкві на Київщині сьогодні, 30 квітня, близько 17.55 68-річний місцевий житель перекинув через огорожу Білоцерківського РТЦК бойову гранату РГД-5, яка здетонувала на території установи.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, руйнувань також не зафіксовано. Про це повідомляє прес-служба Київської обласної прокуратури.

Чоловіка оперативно затримали. Під час обшуку при ньому виявили ще дві бойові гранати Ф-1, які вилучено для проведення експертних досліджень.

За попередньо встановленими обставинами, на початку квітня чоловік міг потрапити під вплив ворожих спецслужб, — зазначили в прокуратурі. — Невстановлені особи ймовірно використали методи психологічного тиску та маніпуляцій, переконавши чоловіка взяти участь у нібито «перевірці захищеності» приміщення РТЦК. Боєприпаси він забрав зі схрону, облаштованого на території Білоцерківського району.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СБУ за:

ч. 1 ст. 114−1 Кримінального кодексу — перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період;

за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу — незаконне поводження з бойовими припасами та вибуховими речовинами.