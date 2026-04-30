Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Затримано чоловіка, який кинув гранату на територію Білоцерківського РТЦК, фото: Київська обласна прокуратура

У Білій Церкві затримали чоловіка, який кинув гранату у ТЦК — він міг потрапити під вплив спецслужб РФ (ФОТО)

30 кві 2026, 22:51
999

У Білій Церкві на Київщині сьогодні, 30 квітня, близько 17.55 68-річний місцевий житель перекинув через огорожу Білоцерківського РТЦК бойову гранату РГД-5, яка здетонувала на території установи.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, руйнувань також не зафіксовано. Про це повідомляє прес-служба Київської обласної прокуратури.

Чоловіка оперативно затримали. Під час обшуку при ньому виявили ще дві бойові гранати Ф-1, які вилучено для проведення експертних досліджень.

За попередньо встановленими обставинами, на початку квітня чоловік міг потрапити під вплив ворожих спецслужб, — зазначили в прокуратурі. — Невстановлені особи ймовірно використали методи психологічного тиску та маніпуляцій, переконавши чоловіка взяти участь у нібито «перевірці захищеності» приміщення РТЦК. Боєприпаси він забрав зі схрону, облаштованого на території Білоцерківського району.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СБУ за:

  • ч. 1 ст. 114−1 Кримінального кодексу — перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період;
  • за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу — незаконне поводження з бойовими припасами та вибуховими речовинами.

Прокурори спільно зі слідчими СБУ встановлюють усі обставини злочину, походження боєприпасів, а також перевіряють можливу причетність представників спецслужб рф до підготовки цього злочину, — додали в прокуратурі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів