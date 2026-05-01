Наслідки ураження Туапсинського НПЗ, фото: Astra

Ракурс

Сили безпілотних систем ЗСУ вже вчетверте за два тижні уразили Туапсинський НПЗ Краснодарському краї РФ.

Про це сьогодні, 1 травня, повідомляється у Telegram-каналі СБС.

Оператори 1-го окремого центру у взаємодії з СБУ, ГУР МО України та іншими складовими Сил оборони завдали удару по Туапсинському нафтопереробному заводу, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що попередні удари по цьому НПЗ спричинили масштабні пожежі, ліквідація яких тривала по кілька діб:

підтверджено знищення 24 резервуарів, пошкодження ще чотирьох та інших елементів інфраструктури, а роботу заводу фактично призупинено;

унаслідок удару 28 квітня на території заводу знову виникла пожежа в районі резервуарного парку, що підтверджується супутниковими знімками;

наслідки останньої атаки уточнюються.

Системне ураження об'єктів нафтопереробної галузі рф є складовою стратегії зниження спроможностей противника до ведення війни проти України, — наголошують у СБС.

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися повідомлення, що внаслідок атаки на НПЗ Туапсе знову огорнув густий дим. Загорівся щонайменше один паливний резервуар.