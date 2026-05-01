П'ятеро осіб постраждали на Рівненщині внаслідок атаки російських «шахедів».

Російські дрони вдень 1 травня атакували й Рівненщину.

Внаслідок повітряної атаки у регіоні пошкоджено 10 житлових будинків. Також пошкоджені три авто та цивільна інфраструктура. Поранення дістали п’ятеро осіб, чотирьох госпіталізували. Про це голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив у Telegram

Майстри вже розпочали підготовку до заміни вікон. Люди, які цього потребують, будуть на час ремонту відселені до готелю, — зазначив очільник ОВА.

Під ударом ворога сьогодні була й Житомирщина. В ОВА поінформували про пошкоджене нежитлове приміщення, спортивну та освітню інфраструктуру. На щастя, обійшлось без постраждалих.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що вже ліквідовано пожежі, які виникли пожежі на різних локаціях. Ідентифікатори ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, сьогодні російська армія спрямувала на Тернопіль понад 50 ударних дронів «Шахед». Близько 20 з них вибухнуло. У місті зафіксовані влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти. Наразі відомо про 10 постраждалих, дехто з них у важкому стані.

У Вінницькій області під час атаки перебувало 74 БпЛА. Внаслідок падіння одного з дронів в області був зруйнований приватний будинок. Постраждала жінка, яку госпіталізували.

Загалом РФ сьогодні вдень атакувала Україну 409 ударними БпЛА та безпілотниками інших типів. Протиповітряна оборона змогла знешкодити 388 ворожих БпЛА на півночі, півдні, у центрі та на заході країни. Ще 16 дронів влучили на шести локаціях, а уламки впали на 11 локаціях.