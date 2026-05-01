Основні ремонти на міжнародних трасах завершили в Україні.
В Україні 1 травня завершили основні дорожні роботи на міжнародних трасах.
Ремонти доріг розпочали у лютому і виконали з випередженням графіку. Фактично виконані ремонти на понад 7,3 млн кв. м — це 104% від запланованого. Основна увага була приділена ключовим логістичним маршрутами та міжнародним коридорам, якими рухається допомога й забезпечується робота бізнесу та зв’язок між регіонами. Про це прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила у Telegram.
Основні роботи завершені на ключових міжнародних напрямках:
- М-01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі
- М-02 Кіпті — Глухів — Бачівськ
- М-03 Київ — Харків — Довжанський
- М-06 Київ — Чоп
- М-07 Київ — Ковель — Ягодин
- М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська (на м. Люблін)
- М-10 Львів — Краковець (на м. Краків)
- М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест)
- М-16 Одеса — Кучурган (на м. Кишинів)
- М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський
- М-27 Одеса — Чорноморськ
- М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине
Очільниця уряду зазначила, що тривають ремонти на автошляхах національного значення, а також профілактичні роботи, зокрема і на відновлених ділянках.
Державна спеціальна служба травнспорту ремонтує прифронтові дороги у 40-кілометровій зоні біля лінії зіткнення. А це 59 ділянок на дорогах загальною протяжністю понад 1 тис. 200 км.
До 1 червня влада запланувала відремонтувати загалом понад 10 млн кв. м доріг. Темпи робіт стабільно високі й у квітні були на 50% вищими, ніж у березні. Щоденно в Україні працює понад 200 бригад дорожників. Пріоритетом будуть автошляхи з найбільшими пошкодженнями і навантаженням.
Нагадаємо, 2 березня в Україні розпочалися поточні ремонти автомобільних доріг загального користування загальною площею понад 3,5 млн кв. м. Однак це не капітальні ремонти, а оперативні ремонти покриття на пріоритетних ділянках.