Основні ремонти на міжнародних трасах завершили в Україні.

В Україні 1 травня завершили основні дорожні роботи на міжнародних трасах.

Ремонти доріг розпочали у лютому і виконали з випередженням графіку. Фактично виконані ремонти на понад 7,3 млн кв. м — це 104% від запланованого. Основна увага була приділена ключовим логістичним маршрутами та міжнародним коридорам, якими рухається допомога й забезпечується робота бізнесу та зв’язок між регіонами. Про це прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

Основні роботи завершені на ключових міжнародних напрямках:

М-01 Київ — Чернігів — Нові Яриловичі

М-02 Кіпті — Глухів — Бачівськ

М-03 Київ — Харків — Довжанський

М-06 Київ — Чоп

М-07 Київ — Ковель — Ягодин

М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська (на м. Люблін)

М-10 Львів — Краковець (на м. Краків)

М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест)

М-16 Одеса — Кучурган (на м. Кишинів)

М-21 Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський

М-27 Одеса — Чорноморськ

М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине

Очільниця уряду зазначила, що тривають ремонти на автошляхах національного значення, а також профілактичні роботи, зокрема і на відновлених ділянках.

Державна спеціальна служба травнспорту ремонтує прифронтові дороги у 40-кілометровій зоні біля лінії зіткнення. А це 59 ділянок на дорогах загальною протяжністю понад 1 тис. 200 км.

До 1 червня влада запланувала відремонтувати загалом понад 10 млн кв. м доріг. Темпи робіт стабільно високі й у квітні були на 50% вищими, ніж у березні. Щоденно в Україні працює понад 200 бригад дорожників. Пріоритетом будуть автошляхи з найбільшими пошкодженнями і навантаженням.

Нагадаємо, 2 березня в Україні розпочалися поточні ремонти автомобільних доріг загального користування загальною площею понад 3,5 млн кв. м. Однак це не капітальні ремонти, а оперативні ремонти покриття на пріоритетних ділянках.