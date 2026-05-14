Вилучення російської ракети у селищі Чабани, фото: ДСНС

Ракурс

На Київщині рятувальники вилучили частину російської бойової ракети з житлового будинку у селищі Чабани.

Про це сьогодні, 14 травня, повідомила прес-служба ДСНС.

Внаслідок обстрілів на першому поверсі багатоповерхівки залишалася частина боєприпасу, що не здетонувала. Фахівці ДСНС завдяки професійним діям знешкодили та вилучили бойову частину, — розповіли у відомстві.

Рятувальники наголошують: будь-які підозрілі предмети можуть бути небезпечними — не чіпайте їх і телефонуйте 101.

Нагадаємо, в ніч на 14 травня Росія запустила по Україні 56 ракет і 675 БпЛА.