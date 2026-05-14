Ракурсhttps://racurs.ua/
Вилучення російської ракети у селищі Чабани, фото: ДСНС
Частину бойової ракети РФ вилучили з житлового будинку на Київщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n213823-chastynu-boyovoyi-rakety-rf-vyluchyly-z-jytlovogo-budynku-na-kyyivschyni-foto.htmlРакурс
На Київщині рятувальники вилучили частину російської бойової ракети з житлового будинку у селищі Чабани.
Про це сьогодні, 14 травня, повідомила прес-служба ДСНС.
Внаслідок обстрілів на першому поверсі багатоповерхівки залишалася частина боєприпасу, що не здетонувала. Фахівці ДСНС завдяки професійним діям знешкодили та вилучили бойову частину, — розповіли у відомстві.
Рятувальники наголошують: будь-які підозрілі предмети можуть бути небезпечними — не чіпайте їх і телефонуйте 101.
Нагадаємо, в ніч на 14 травня Росія запустила по Україні 56 ракет і 675 БпЛА.