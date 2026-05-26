Італійська компанія Ferrari випустила перший повністю електричний автомобіль.

Інженери відмовилися від традиційної концепції електричного суперкара і створили першу автівку компанії на пʼять місць та з великим багажним відділенням. Розробляли машину разом з американською дизайнерською компанією LoveFrom. Про це повідомила прес-служба Ferrari.

Зовнішність машини суттєво відрізняється від інших моделей «Ферарі» — має обтічний кузов із вираженим аеродинамічним профілем, двері із задніми петлями та великі колеса діаметром до 24 дюймів. Це буде найаеродинамічніший автомобіль в історії Ferrari.

Новинка отримала назву Luce, а її вартість складе 550 тис. дол. Електродвигун на кожному колесі дозволяє розігнатися до 96 км/год. приблизно за 2,5 сек., а його потужність складає 1 тис. 35 к. с. від чотирьох моторів. Запас ходу становить близько 530 км.

Зазначається, що на розробку електромобіля пішло пʼять років — усі деталі до нього фірма виготовляла самостійно. У серійне виробництво авто мають запустити наприкінці 2026 року.