Наслідки удару російського дрона у Миколаєві, фото: Миколаївська ОВА

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Ракурс

У Миколаєві троє мешканців приватного будинку постраждали через атаку російських БпЛА.

Про це сьогодні, 12 червня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Надзвичайники врятували з пошкодженої будівлі:

чоловіка 1985 року народження з осколковими пораненнями;

двох жінок 1986 та 2008 років народження. Їх госпіталізували до лікарні.

Також на місці виникла масштабна пожежа. Внаслідок падіння уламків та впливу вибухової хвилі пошкоджені 2 автівки та 14 приватних домоволодінь, з яких 2 — зруйновані, — розповіли у відомстві.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок атаки на місто поранено подружжя — 40-річну жінку та 39-річного чоловіка, а також їхню 18-річну доньку. Усіх госпіталізовано.

На ранок чоловік перебуває у важкому стані, жінки — у стані середньої тяжкості, — зазначив він.

Зранку рашисти знову атакували Миколаїв «шахедами». Постраждав чоловік, його госпіталізовано. Пошкоджено будівлі транспортного підприємства та автомобілі.