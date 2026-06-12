У Миколаєві четверо людей постраждали через атаку російських БпЛА (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214384-u-mykolaievi-chetvero-ludey-postrajdaly-cherez-ataku-rosiyskyh-bpla-foto.htmlРакурс
У Миколаєві троє мешканців приватного будинку постраждали через атаку російських БпЛА.
Про це сьогодні, 12 червня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
Надзвичайники врятували з пошкодженої будівлі:
- чоловіка 1985 року народження з осколковими пораненнями;
- двох жінок 1986 та 2008 років народження. Їх госпіталізували до лікарні.
Також на місці виникла масштабна пожежа. Внаслідок падіння уламків та впливу вибухової хвилі пошкоджені 2 автівки та 14 приватних домоволодінь, з яких 2 — зруйновані, — розповіли у відомстві.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі повідомив, що внаслідок атаки на місто поранено подружжя — 40-річну жінку та 39-річного чоловіка, а також їхню 18-річну доньку. Усіх госпіталізовано.
На ранок чоловік перебуває у важкому стані, жінки — у стані середньої тяжкості, — зазначив він.
Зранку рашисти знову атакували Миколаїв «шахедами». Постраждав чоловік, його госпіталізовано. Пошкоджено будівлі транспортного підприємства та автомобілі.