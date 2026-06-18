СБУ перехопила російський документ, який спростовує фейк про удар українських БпЛА по автобусу дітьми

По автобусу у Брянській області було завдано удару, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n214503-sbu-perehopyla-rosiyskyy-dokument-yakyy-sprostovuie-feyk-pro-udar-ukrayinskyh-bpla-po-avtobusu.html

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СБУ повідомляє про перехоплення офіційного російського документа, який заперечує причетність України до нещодавнього удару по автобусу з білоруською дитячою футбольною командою в Брянській області РФ.

Йдеться про інформаційну довідку від моніторингового центру «Государственного казенного учреждения Брянской области «Безопасный регион», — зазначає прес-центр СБУ. — Відповідний документ був здобутий у ході контррозвідувальних заходів СБУ. У зведенні зазначається, що на момент інциденту з автобусом у повітряному просторі району не було українських БПЛА.

Зокрема, у перехопленій довідці повідомляється, що:

так званий «РС ОШ ЕНЦ» (Регіональний сегмент оперативного штабу Єдиного національного центру) не фіксував БПЛА в районі інциденту;

наявність дронів у повітряному просторі не підтвердив також черговий по радіолокаційному батальйону в російському населеному пункті Супонево;

крім цього, черговий 32-ї дивізії окупаційних військ не підтвердив польоти безпілотних апаратів у відповідний час.

Таким чином, у СБУ є підстави вважати, що удар по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області рф є спецоперацією російських спецслужб, — наголошують у СБУ.

У СБУ нагадують, що Росія раніше вже неодноразово звинувачувала Україну у злочинах, скоєних представниками РФ. Подібні випадки російська влада використовує для проведення власних ІПСО та тиску на Україну на міжнародній арені.