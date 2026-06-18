СБУ перехопила російський документ, який спростовує фейк про удар українських БпЛА по автобусу дітьми

СБУ перехопила російський документ, який спростовує фейк про удар українських БпЛА по автобусу дітьмиhttps://racurs.ua/ua/n214503-sbu-perehopyla-rosiyskyy-dokument-yakyy-sprostovuie-feyk-pro-udar-ukrayinskyh-bpla-po-avtobusu.htmlРакурс
СБУ повідомляє про перехоплення офіційного російського документа, який заперечує причетність України до нещодавнього удару по автобусу з білоруською дитячою футбольною командою в Брянській області РФ.
Йдеться про інформаційну довідку від моніторингового центру «Государственного казенного учреждения Брянской области «Безопасный регион», — зазначає прес-центр СБУ. — Відповідний документ був здобутий у ході контррозвідувальних заходів СБУ. У зведенні зазначається, що на момент інциденту з автобусом у повітряному просторі району не було українських БПЛА.
Зокрема, у перехопленій довідці повідомляється, що:
- так званий «РС ОШ ЕНЦ» (Регіональний сегмент оперативного штабу Єдиного національного центру) не фіксував БПЛА в районі інциденту;
- наявність дронів у повітряному просторі не підтвердив також черговий по радіолокаційному батальйону в російському населеному пункті Супонево;
- крім цього, черговий 32-ї дивізії окупаційних військ не підтвердив польоти безпілотних апаратів у відповідний час.
Таким чином, у СБУ є підстави вважати, що удар по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області рф є спецоперацією російських спецслужб, — наголошують у СБУ.
У СБУ нагадують, що Росія раніше вже неодноразово звинувачувала Україну у злочинах, скоєних представниками РФ. Подібні випадки російська влада використовує для проведення власних ІПСО та тиску на Україну на міжнародній арені.
Вкотре наголошуємо, що Україна та всі Сили безпеки та оборони нашої держави неухильно дотримуються законів та звичаїв війни і працюють виключно по законних воєнних цілях, — додали у СБУ.