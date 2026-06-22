Рашисти за добу втратили понад 1,1 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 393 тис. 140 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 190 осіб. Про це сьогодні, 22 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 50 танків;

24 тис. 805 бойових броньованих машин;

44 тис. 530 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 886 одиниць РСЗВ;

1 тис. 437 одиниць засобів ППО;

436 літаків;

353 гелікоптери;

1 тис. 712 наземних робототехнічних комплексів;

366 тис. 164 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 787 крилатих ракет;

33 кораблі/катери;

два підводні човни;

110 тис. 201 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 321 одиницю спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 246 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаудари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9 тис. 629 дронів-камікадзе та здійснив 2 тис. 932 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 55 — із РСЗВ.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили чотири пункти управління, п’ять районів зосередження живої сили противника, шість гармат, два пункти управління БпЛА та ще дві інші важливі цілі противника.