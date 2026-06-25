Масована атака безпілотників відбулася на окупований Крим. Фото:

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Ракурс

Масована атака безпілотників відбулася на окупований Крим у ніч на 25 червня.

Прольоти БпЛА та вибухи фіксувалися у Первомайському, Красноперекопському, Сімферопольскому районах, а також у Сімферополі, Севастополі, Євпаторії та Ялти. Під обстрілом дронів опинилися Таврійська та Балаклавська ТЕЦ. Про це повідомили OSINT-канали.

Внаслідок атаки на території окупованого півострова фіксувалися масові відключення світла. Зокрема, деякий час Ялта була повністю знеструмлена.

Також у соцмережах повідомляли про потужний вибух в районі аеродрому «Кача».

Нагадаємо, ЗМІ показали наслідки ударів по окупованому Криму та інфраструктурі навколо півострова. Супутник зафіксував на фото руйнування на ключових логістичних маршрутах, які використовують для постачання російських військ в Криму, та пожежі на нафтових об'єктах.