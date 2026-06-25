Знищення російського НРК, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n214647-drony-znyschyly-zavantajenyy-vorojyy-nrk-na-pivdenno-slobojanskomu-napryamku-video.html

Ракурс

На Південно-Слобожанському напрямку через велику кількість українських безпілотників у небі, ворог змушений використовувати наземні роботизовані комплекси для забезпечення своєї логістики.

Захисники України знищили один із таких НРК. Відповідне відео сьогодні, 25 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Один з таких днями вполювали дронарі бригади «Гарт» — той якраз прямував у бік ворожих позицій. Що він перевозив — не відомо, адже вантаж було накрито маскувальною сіткою. Але горіло і вибухало все дуже красиво, — розповіли у Держприкордонслужбі.

На відео, знятих камерами дронів, показано виявлення НРК, момент завдання удару по ньому та наслідки влучання.