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Ракурс
Знищення російського НРК, скріншот відео

Дрони знищили завантажений ворожий НРК на Південно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)

25 чер 2026, 17:05
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На Південно-Слобожанському напрямку через велику кількість українських безпілотників у небі, ворог змушений використовувати наземні роботизовані комплекси для забезпечення своєї логістики.

Захисники України знищили один із таких НРК. Відповідне відео сьогодні, 25 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Один з таких днями вполювали дронарі бригади «Гарт» — той якраз прямував у бік ворожих позицій. Що він перевозив — не відомо, адже вантаж було накрито маскувальною сіткою. Але горіло і вибухало все дуже красиво, — розповіли у Держприкордонслужбі.

На відео, знятих камерами дронів, показано виявлення НРК, момент завдання удару по ньому та наслідки влучання.

Джерело: Ракурс


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