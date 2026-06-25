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Знищення російського НРК, скріншот відео
Дрони знищили завантажений ворожий НРК на Південно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n214647-drony-znyschyly-zavantajenyy-vorojyy-nrk-na-pivdenno-slobojanskomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Південно-Слобожанському напрямку через велику кількість українських безпілотників у небі, ворог змушений використовувати наземні роботизовані комплекси для забезпечення своєї логістики.
Захисники України знищили один із таких НРК. Відповідне відео сьогодні, 25 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Один з таких днями вполювали дронарі бригади «Гарт» — той якраз прямував у бік ворожих позицій. Що він перевозив — не відомо, адже вантаж було накрито маскувальною сіткою. Але горіло і вибухало все дуже красиво, — розповіли у Держприкордонслужбі.
На відео, знятих камерами дронів, показано виявлення НРК, момент завдання удару по ньому та наслідки влучання.