Рашисти за добу втратили 1 тис. 310 осіб, інфографіка: Генштаб

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 398 тис. 370 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 310 осіб. Про це сьогодні, 26 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 59 танків;

24 тис. 823 бойові броньовані машини;

44 тис. 799 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 896 одиниць РСЗВ;

1 тис. 447 одиниць засобів ППО;

436 літаків;

353 гелікоптери;

1 тис. 729 наземних робототехнічних комплексів;

373 тис. 660 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 787 крилатих ракет;

33 кораблі/катери;

два підводні човни;

112 тис. 146 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 348 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 257 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав одного ракетного удару, застосував три ракети, здійснив 101 авіаудар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9 тис. 388 дронів-камікадзе та здійснив 2 тис. 896 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 71 — із РСЗВ.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили вісім районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи, склад ПММ, один пункт управління, один пункт управління БпЛА та ще один інший важливий об'єкт противника.