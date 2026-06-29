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В Україні очікується погіршення погодних умов, фото: ChatGPT
Українців попереджають про грози та шквали у низці регіонів (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n214701-ukrayinciv-poperedjaut-pro-grozy-ta-shkvaly-u-nyzci-regioniv-karta.htmlРакурс
В Україні очікується погіршення погодних умов 29−30 червня.
Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.
З утриманням до кінця доби 29 червня у західних, північних, більшості центральних областей грози, в західних областях в окремих районах град, шквали 15−20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий", — вказано в повідомленні.
Завтра, 30 червня, вдень очікуються грози на Закарпатті та Прикарпатті, в окремих районах град, шквали 15−20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Львівська ОВА вже повідомила, що через негоду в області знеструмлено 76 населених пунктів:
- 18 — повністю;
- 58 — частково.
Над відновленням електропостачання зараз працюють 35 бригад фахівців Львівобленерго.