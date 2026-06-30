Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n214713-154-udarni-bpla-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-30-chervnya-povitryani-syly-infografika.html

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Рашисти в ніч на сьогодні, 30 червня (з 18.00 29 червня) атакували України 154 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків російських Курська і Орла, а також із тимчасово окупованих Донецька і Гвардійського (Крим).

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.30: