Армія РФ атакувала багатоквартирний будинок на Сумщині, четверо осіб загинули. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n214797-rosiyskyy-dron-vluchyv-u-budynok-na-sumschyni-chetvero-zagyblyh.html

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Російські безпілотники вночі 3 липня атакували Сумщину.

Один із ворожих БпЛА влучив у багатоквартирний житловий будинок у приватному секторі на території Роменської громади. Унаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа. На момент удару в оселі перебували люди. Про це голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив у Telegram.

Наразі відомо, що загинули двоє жінок, літній чоловік і маленька дівчинка, якій не було й двох років. Окупанти вбили дитину разом із мамою.

Ще троє чоловіків зазнали поранень. Їм надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, 2 липня російські окупанти скинули керовані авіаційні бомби по Богинівській громаді Синельниківського району Дніпропетровщини. Внаслідок ворожої атаки постраждала ціла родина — росіяни вбили семирічну дівчинку та поранили ще чотирьох людей. У стані середньої тяжкості госпіталізували 11-річну дівчинку. Також постраждали троє дорослих. У важкому стані перебувають двоє з них.