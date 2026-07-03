Російські війська атакували Лозову на Харківщині. Фото: ДСНС

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Російський безпілотник атакував Лозову в Харківській області.

Близько 2.45 3 липня російська армія завдала удару по місту за допомогою безпілотника «Герань-2». Внаслідок влучання були пошкоджені приватні житлові будинки. Постраждали шестеро цивільних. Серед них — родина з шести людей: 31-річний чоловік, 27-річна жінка, троє їхніх доньок віком 10 років, одного та шести років, а також 58-річна мати жінки. Про це Харківська обласна прокуратура повідомила у Telegram.

У 10-річної дівчинки медики діагностували вибухову травму та термічні опіки, які охоплюють близько 40% поверхні тіла. Дитину у тяжкому стані госпіталізували. Батьки дівчинки, її молодші сестри та бабуся зазнали гострої реакції на стрес.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій поінформували, що російський дрон влучив у приватний будинок, внаслідок чого виникла пожежа на площі 70 кв. м. Горіли житловий будинок і два легкові автомобілі.

Зазначається, що на момент удару мешканці перебували у погребі. Через вибухову хвилю заклинило двері, тож вони не могли самостійно вибратися. Рятувальники деблокували та врятували їх.

Нагадаємо, вночі 3 липня російська армія атакувала дронами багатоквартирний будинок на Сумщині, там спалахнула пожежа. Загинули четверо людей — літній чоловік, дитина з мамою та ще одна жінка.