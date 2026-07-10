Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n214931-137-udarnyh-bpla-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-10-lypnya-povitryani-syly-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 липня (з 18.00 9 липня) атакували Україну загалом 137 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера», «Італмас», баражуючими боєприпасами «Бандероль» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски безпілотників здійснювалися із напрямків російських Орла, Брянська, Міллерово і Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

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