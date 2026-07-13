Колишнього командира 155-ї бригади затримано у справі про вбивство двох братів у Калинівці

Затримання Станіслава Лучанова, фото: Нацполіція

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У Києві сьогодні, 13 липня, затримали колишнього комбрига 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова, якого підозрюють у викраденні і вбивстві двох цивільних чоловіків — братів Мосейчук із села Калинівка Київської області.

Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на коментар прес-служби Офісу генпрокурора.

Також про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про затримання ще однієї особи з групи, яка жорстоко вбила двох мешканців села Калинівка на Київщині. Жахлива трагедія, і всі винні у ній будуть притягнуті до справедливої відповідальності, — зазначив Зеленський.

Він додав, що вже затримані 10 осіб:

Це, на жаль, військовослужбовці і колишній командир 155-ї бригади. Все, що ними робилося, буде детально перевірено. Це справа, яка стосується не однієї громади і не однієї тільки Київщини. Встановити повну правду та притягнути до відповідальності всіх винних — це потреба всієї країни.

Зеленський повідомив, що сьогодні керівник області разом з начальником поліції області спілкувались також із громадою Калинівки:

Важливо, що люди допомагають захищати справедливість для родини Мосейчуків. Усе, що було обіцяно людям під час цього спілкування, має бути реалізовано в повному обсязі. Дякую всім, хто допомагає, і представникам медіа — за небайдужість.

Очільник МВС Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі повідомив, що оперативники, кримінальні аналітики та слідчі поліції Київщини опрацювали десятки камер відеоспостереження, проаналізували маршрути пересування транспортних засобів, встановили використані автомобілі та зібрали докази, які дозволили поетапно відтворити хронологію злочину.

Розслідування не відбуваються у прямому ефірі, не про все можна відразу говорити. Проведена масштабна робота поліції спільно з прокуратурою і вона дала результат — затримання організованої злочинної групи, — зазначив він. — Сьогодні начальник поліції Київщини Андрій Рубель та очільник ОВА Микола Калашник також зустрілися з мешканцями громади, в якій трапився цей трагічний злочин.

Раніше видання «Громадське» з посиланням на власні джерела повідомляло, що в ніч з 27 на 28 червня семеро людей увірвалися на подвірʼя братів Мосейчуків на Київщині та вивезли їх у невідомому напрямку. Раніше поліція вже затримала дев’ятьох бійців 155-ї бригади за підозрою у викраденні людей. Серед затриманих — командир батальйону цієї бригади.

Зазначається, що батько братів Мосейчуків, загинув на фронті. Максим Мосейчук служив 2,5 року в Національній гвардії, списався з війська через рік після загибелі батька.

Джерело:«Українська правда»,«Громадське», Володимир Зеленський, Ігор Клименко