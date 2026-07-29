31-річного чоловіка підозрюють у вбивстві лікарки ВЛК у Києві, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n215309-detali-vbyvstva-likarky-vlk-u-kyievi-rozpovila-policiya-foto.html

Ракурс

У Києві поліцейські затримали 31-річного чоловіка за підозрою у вбивстві лікарки під час проходження військово-лікарської комісії.

Про це сьогодні, 29 липня, ввечері повідомила прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що 65-річна лікарка-хірург отримала множинні ножові поранення та померла на місці.

Повідомлення про подію надійшло до поліціі Києва сьогодні близько 15.00. Попередньо встановлено, що під час проходження військово-лікарської комісії 31-річний чоловік завдав лікарці-хірургу ножових поранень у грудну клітину та руки, — розповіли у поліції.

Нападника затримано, розпочато досудове розслідування за ч. 2 п. 8 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру.