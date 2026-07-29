У Києві чоловік під час проходження ВЛК смертельно поранив ножем лікарку

Чоловік завдав смертельних ножових поранень лікарці під час проходження ВЛК у Києві

https://racurs.ua/ua/n215307-u-kyievi-cholovik-pid-chas-prohodjennya-vlk-smertelno-poranyv-nojem-likarku.html

Ракурс

У Києві чоловік, якого представники поліції доставили до до Подільського райТЦК за порушення військового оболіку, під час проходження військово-лікарської комісії завдав ножових ударів лікарці, від яких вона померла.

Про це сьогодні, 29 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив Київський міський ТЦК та СП.

Зазначається, що інцидент стався сьогодні вдень.

Близько 15 год. 30 хв. під час проходження військово-лікарської комісії в кабінеті хірурга цей громадянин наніс ножові удари лікарці, від чого вона померла. Нападник затриманий працівниками поліції. На місці події працюють правоохоронні органи, обставини інциденту з’ясовуються, тривають слідчі дії, — вказано в повідомленні.

Також про цей інцидент на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Сьогодні у Києві сталася трагедія — внаслідок нападу загинула лікарка, яка працювала у ВЛК. Висловлюю щирі співчуття рідним, близьким і колегам, — зазначив він. — Дякую працівникам МВС за оперативне затримання нападника. Очікую на швидке й об'єктивне розслідування та притягнення винного до відповідальності".

Ляшко додав, що у Верховній Раді вже зареєстрований законопроєкт № 10221, який стосується захисту медиків, працівників системи екстреної медичної допомоги, аптечних закладів, фахівців з реабілітації та рятувальників від протиправних посягань на життя і здоров’я під час виконання службових обов’язків.