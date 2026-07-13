Рашисти маскують вибухівку під повербанки, фото: Ярослав Шанько

https://racurs.ua/ua/n214983-rashysty-pochaly-maskuvaty-vybuhonebezpechni-predmety-pid-poverbanky-foto.html

Ракурс

Російські загарбники почали маскувати вибухонебезпечні предмети під повербанки.

Одну з таких небезпечних знахідок виявили у Херсоні. Про це сьогодні, 13 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Розрахунок простий і цинічний — людина може сприйняти такий предмет за загублений зарядний пристрій, підняти його або спробувати скористатися ним. Наслідки можуть бути фатальними, — зазначив він.

Шанько закликає громадян бути максимально уважними:

Не піднімайте незнайомі предмети. Не торкайтеся речей, походження яких вам невідоме. Не намагайтеся самостійно їх переносити чи оглядати. Якщо ви помітили підозрілий предмет, відійдіть на безпечну відстань, попередьте інших людей та негайно повідомте про знахідку за телефонами 101 або 102.

Також він закликає батьків поговорити з дітьми.