Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 липня (з 18.00 13 липня), атакували Україну ракетами та безпілотниками різних типів.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Ворог застосував:

вісім балістичних ракет «Іскандер-М"/С-400 із Брянської області РФ;

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 (район пуску — повітряний простір тимчасово окупованого Криму);

135 ударних БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивних), «Гербера», «Італмас», баражуючі боєприпаси «Бандероль» та дрони-імітатори типу «Пародія» із напрямків російських Орла, Курська, Брянська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, а також тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09.00:

протиповітряною обороною збито/подавлено п’ять балістичних ракет «Іскандер-М"/С-400, дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 108 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та центрі країни;

зафіксовано влучання балістичної ракети та 25 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків на 10 локаціях. Інформація по двох балістичних ракетах уточнюється.