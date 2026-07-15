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Ракурс
В Одесі оголошено День жалоби, фото: Одеська ОВА

В Одесі 16 липня оголошено Днем жалоби за жертвами російської атаки

15 лип 2026, 16:47
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В Одесі завтрашній день, 16 липня, оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Одеської міської ради.

16 липня в Одесі оголошено днем жалоби з метою вшанування пам’яті загиблих внаслідок ворожої атаки на місто, яка сталася 15 липня, — вказано в повідомленні.

У День жалоби:

  • на будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор міста Одеси з траурними стрічками;
  • підприємствам, установам, організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Російські загарбники сьогодні, 15 липня, атакували Одесу авіаракетами. Прес-служба Одеської ОВА повідомляє, що наразі відомо вже про трьох загиблих та вісьмох постраждалих. Чотирьох людей госпіталізовано, двоє перебувають у стані середньої тяжкості. Решті постраждалих медичну допомогу надано амбулаторно.

Джерело: Ракурс


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