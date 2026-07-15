Урсула фон дер Ляєн, фото: «Укрінформ»

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Євросоюз і надалі допомагатиме Україні у відновленні енергетичної інфраструктури на тлі російських ударів напередодні зими, зобов’язавшись цього року виділити на зазначені цілі 920 млн євро.

Про це сьогодні, 15 липня, під час прес-конференції у Києві заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє агентство «Укрінформ».

Кремль кожної зими намагався заморозити ваш народ, аби підкорити його. Йому це не вдалося. Не вдалося завдяки надзвичайній стійкості українського народу та тому, що Європа була поруч з вами, і так буде й надалі, — наголосила вона.

Урсула фон дер Ляєн нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Євросоюз інвестував майже 4 млрд євро в енергетичну підтримку України.

Цього року ЄС надасть на це 920 мільйонів, заявила очільниця Єврокомісії:

Це забезпечить безперебійну роботу енергетичної системи України у важкі часи, і поки ми готуємося до наступної зими, наша підтримка продовжується. Ми, як і минулої зими, допомагаємо відновлювати, ремонтувати та зміцнювати енергетичну інфраструктуру України відповідно до нашого плану. Хай що станеться цієї зими, ми зробимо все можливе, щоб у домівках українців було світло та тепло.

Вона запевнила, що Україна може розраховувати на Євросоюз.

Джерело: «Укрінформ»