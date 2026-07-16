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Ракурс
Рашисти атакували безпілотниками передмістя Харкова, фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові російських безпілотник поранив пасажирів мікроавтобуса (ФОТО)

16 лип 2026, 14:22
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Російські загарбники сьогодні, 16 липня, близько 06.40 ранку завдали удару, попередньо безпілотником типу «Герань», по селищу Високий Харківського району.

Пошкоджено мікроавтобус, є поранені. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Влучання зафіксовано на території цивільного підприємства. У момент атаки повз місце удару проїжджав мікроавтобус, який був пошкоджений уламками, — розповіли у прокуратурі. — Поранення отримали четверо пасажирів. Водій зазнав гострої реакції на стрес та відмовився від госпіталізації.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Рашисти атакували безпілотниками передмістя Харкова, фото: Харківська обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


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