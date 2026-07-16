РФ атакувала Сумщину радіоактивними дронами. Фото: СБУ

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Ракурс

Російська армія знову застосувала проти України радіоактивні дрони.

Боєприпасми з елементами зі збідненого урану виявили в ударних БпЛА типу «Герань-2», якими росіяни двічі атакували Сумщину у квітні 2026 року. Йдеться про керовані ракети Р-60М класу «повітря-повітря», які ворог використовує як бойову частину для своїх безпілотників під час масованих обстрілів України. Про це прес-центр Служби безпеки України повідомив у Telegram.

Фахівці встановили, що на місцях ворожих «прильотів» рівень гамма-випромінювання від уламків російських дронів із ракетами становив 8,3 та 10,5 мкЗв/год. Ці показники загрожують життю людини.

Експертиза показала, що бойова частина російських ракет містить елементи ураження зі збідненого урану загальною масою 2810 грамів. Речовину вже ідентифікували як Уран-234, Уран-235 та Уран-238. Небезпечні комплектуючі вже нейтралізували.

Слідчі спецслужби розпочали досудове розслідування за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України для встановлення та притягнення до відповідальності росіян, які відповідальні за повітряні атаки.

Нагадаємо, 20 травня СБУ заявила, що виявила підвищений радіаційний фон на уламках російської ракети, яку окупанти поставили на озброєння модифікованого ударного дрона «Герань-2» під час атаки на Чернігівщину в ніч на 7 квітня. Мова йшла про фрагменти ракети Р-60 класу «повітря-повітря», які знайшли поблизу селища Камка.