Наслідки російського удару по автомобілю на Донеччині, фото: Донецька обласна прокуратура

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Російські загарбники сьогодні, 21 липня, завдали удару по автомобілю з цивільними на Донеччині.

В результаті двоє людей загинула, ще трьох поранено. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Подія сталася о 13.25 у селі Знаменівка Олександрівської громади.

Під удар потрапив автомобіль, у якому перебували цивільні. Місцевий житель 76 років та 68-річна жінка загинули на місці, — розповіли в прокуратурі. — Ще троє людей — двоє жінок та чоловік дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Їм надано медичну допомогу.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).