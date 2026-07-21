Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського удару по автомобілю на Донеччині, фото: Донецька обласна прокуратура

Рашисти атакували автомобіль із цивільними на Донеччині — є загиблі та поранені (ФОТО)

21 лип 2026, 17:07
999

Російські загарбники сьогодні, 21 липня, завдали удару по автомобілю з цивільними на Донеччині.

В результаті двоє людей загинула, ще трьох поранено. Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Подія сталася о 13.25 у селі Знаменівка Олександрівської громади.

Під удар потрапив автомобіль, у якому перебували цивільні. Місцевий житель 76 років та 68-річна жінка загинули на місці, — розповіли в прокуратурі. — Ще троє людей — двоє жінок та чоловік дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Їм надано медичну допомогу.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського удару по автомобілю на Донеччині, фото: Донецька обласна прокуратура

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів