Михайло Драпатий, фото: «АрміяInform»

https://racurs.ua/ua/n215147-drapatyy-stane-novym-golovnokomanduvachem-zsu-zelenskyy.html

Ракурс

Новим головнокомандувачем Збройних сил України замість Олександра Сирського стане Михайло Драпатий.

Про це сьогодні, 21 липня, у своєму вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних сил України, — зазначив Зеленський.

Факт — що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна. Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України. Я вдячний Михайлу Драпатому за саме такий погляд, — додав він.

За словами Зеленського, сьогодні з Сирським та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим обговорили говорили про подальші формати служби і правильну передачу справ

Зеленський наголосив, що у всіх одне бажання — перемоги над ворогом і досягнення таких умов на фронті і в тиску на Росію, які б дозволили примусити Росію до миру: