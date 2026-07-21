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Михайло Драпатий, фото: «АрміяInform»
Драпатий стане новим головнокомандувачем ЗСУ — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n215147-drapatyy-stane-novym-golovnokomanduvachem-zsu-zelenskyy.htmlРакурс
Новим головнокомандувачем Збройних сил України замість Олександра Сирського стане Михайло Драпатий.
Про це сьогодні, 21 липня, у своєму вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних сил України, — зазначив Зеленський.
Факт — що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна. Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України. Я вдячний Михайлу Драпатому за саме такий погляд, — додав він.
За словами Зеленського, сьогодні з Сирським та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим обговорили говорили про подальші формати служби і правильну передачу справ
Зеленський наголосив, що у всіх одне бажання — перемоги над ворогом і досягнення таких умов на фронті і в тиску на Росію, які б дозволили примусити Росію до миру:
Завтра формалізуємо всі рішення. З цієї ситуації Україна має вийти сильнішою, і Росії буде складніше.