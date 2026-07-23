У Павлограді зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару

Наслідки російського удару, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n215189-u-pavlogradi-zrosla-kilkist-postrajdalyh-vnaslidok-rosiyskogo-udaru.html

Ракурс

У Павлограді на Дніпропетровщині наразі вже відомо про 28 постраждалих внаслідок російського удару, завданого сьогодні, 23 липня.

Також відомо про трьох загиблих. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Уже 28 постраждалих через атаку росіян на Павлоград. Троє поранених у реанімації у важкому стані. Медики борються за їхня життя, — зазначив він.

Прес-служба Дніпропетровської обласної прокуратури повідомляє, що удару по Павлограду було завдано близько 11.20 із застосуванням керованих авіабомб.

Унаслідок атаки постраждало підприємство харчової промисловості. Розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 Кримінального кодексу).