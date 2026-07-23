Наслідки російської атаки по Слов’янську, фото: Донецька ОВА

https://racurs.ua/ua/n215200-u-slov-yansku-zrosla-kilkist-poranenyh-ova-foto.html

Ракурс

У Слов’янську на Донеччині до 14 зросла кількість поранених внаслідок авіаудару, який рашисти завдали по місту сьогодні, 23 липня, вдень.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Слов’янської ОВА Вадим Філашкін.

Пошкоджено сім багатоповерхівок.

Росіяни прийшли на нашу землю вбивати і руйнувати, порушуючи всі можливі закони ведення війни. За кожен злочин буде кара, — наголосив Філашкін.

Нагадаємо, сьогодні вдень рашисти скинули на Слов’янські дві авіабомби і влучили у житлову забудову.