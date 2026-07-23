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Ракурс
Наслідки російської атаки по Слов’янську, фото: Донецька ОВА

У Слов’янську зросла кількість поранених — ОВА (ФОТО)

23 лип 2026, 22:45
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У Слов’янську на Донеччині до 14 зросла кількість поранених внаслідок авіаудару, який рашисти завдали по місту сьогодні, 23 липня, вдень.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Слов’янської ОВА Вадим Філашкін.

Пошкоджено сім багатоповерхівок.

Росіяни прийшли на нашу землю вбивати і руйнувати, порушуючи всі можливі закони ведення війни. За кожен злочин буде кара, — наголосив Філашкін.

Наслідки російської атаки по Слов’янську, фото: Донецька ОВА

Нагадаємо, сьогодні вдень рашисти скинули на Слов’янські дві авіабомби і влучили у житлову забудову.

Джерело: Ракурс


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