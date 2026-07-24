70 терміналів Starlink активували для РФ двоє киян (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215213-70-terminaliv-starlink-aktyvuvaly-dlya-rf-dvoie-kyyan-foto.htmlРакурс
У Києві контррозвідка викрила ще двох російських агентів, які на замовлення ФСБ реєстрували супутникові термінали Starlink для російських загарбників.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Як з’ясувало розслідування:
- фігурантами виявилися місцеві безробітні, які потрапили у поле зору російських спецслужбістів через Telegram-канали з пошуку «легких заробітків»;
- після вербування обидва агенти спочатку зареєстрували інтернет-пристрої на себе та передали відповідні реквізити куратору від ФСБ. Надалі зловмисники використовували фальшиві українські паспорти для незаконної активації супутникових терміналів;
- для безперешкодної реєстрації агенти «втемну» залучили працівника одного з поштових відділень, який допомагав агентам «обходити» встановлені правила верифікації Старлінків;
- у такий спосіб фігуранти оформили 76 електронних терміналів для російських спецслужбістів.
Встановлено, що ворог планував продовжити отримувати доступ до вказаних супутникових систем для коригування ракетно-дронових атак по Україні, а також виявлення засобів радіоелектронної боротьби, які захищають передові позиції Сил оборони, — наголошують у СБУ.
Агентів затримали за місцями проживання. При обшуках у них виявлено мобільні телефони із доказами роботи на ФСБ.
Також під час проведення операції було заблоковано всі незаконно зареєстровані ними «Старлінки».
Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.