Поплічників ворога викрили у Києві, фото: СБУ

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У Києві контррозвідка викрила ще двох російських агентів, які на замовлення ФСБ реєстрували супутникові термінали Starlink для російських загарбників.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Як з’ясувало розслідування:

фігурантами виявилися місцеві безробітні, які потрапили у поле зору російських спецслужбістів через Telegram-канали з пошуку «легких заробітків»;

після вербування обидва агенти спочатку зареєстрували інтернет-пристрої на себе та передали відповідні реквізити куратору від ФСБ. Надалі зловмисники використовували фальшиві українські паспорти для незаконної активації супутникових терміналів;

для безперешкодної реєстрації агенти «втемну» залучили працівника одного з поштових відділень, який допомагав агентам «обходити» встановлені правила верифікації Старлінків;

у такий спосіб фігуранти оформили 76 електронних терміналів для російських спецслужбістів.

Встановлено, що ворог планував продовжити отримувати доступ до вказаних супутникових систем для коригування ракетно-дронових атак по Україні, а також виявлення засобів радіоелектронної боротьби, які захищають передові позиції Сил оборони, — наголошують у СБУ.

Агентів затримали за місцями проживання. При обшуках у них виявлено мобільні телефони із доказами роботи на ФСБ.

Також під час проведення операції було заблоковано всі незаконно зареєстровані ними «Старлінки».

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.