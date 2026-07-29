Зросла кількість жертв російського удару по виставці на Київщині 24 липня

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Наслідки російського удару по Київщині 24 липня, фото: Офіс генпрокурора
Зросла кількість жертв російського удару по виставці на Київщині 24 липняhttps://racurs.ua/ua/n215298-zrosla-kilkist-jertv-rosiyskogo-udaru-po-vystavci-na-kyyivschyni-24-lypnya.htmlРакурс
Збільшилася кількість жертв російського удару по виставці для представників ОПК на Київщині, завданого 24 липня.
Про це сьогодні, 29 липня, повідомила прес-служба ДСНС.
«У лікарні помер 20-річний хлопець, який зазнав тяжких поранень внаслідок російської атаки на Київщину 24 липня. Попри зусилля лікарів, врятувати його життя не вдалося, — розповіли у відомстві.
Таким чином, кількість загиблих внаслідок ворожого удару зросла до 12 людей.
Нагадаємо, 27 липня Святошинський районний суд Києва обрав запобіжний захід організатору цієї виставки у вигляді тримання під вартою у СІЗО 60 діб без альтернативи застави.