Силовики затримали виконавців двох терактів в Одесі. Фото:

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Ракурс

В Одесі затримали російських агентів, які підірвали авто військового та цивільного 28 липня.

До терористичних актів причетні троє осіб, які заклали саморобні бомби під авто військового та цивільного. Виконавцями першого вибуху були двоє студентів місцевого технікуму, які на замовлення спецслужб РФ замінували автомобіль українського військовослужбовця. Внаслідок вибуху потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження, а його машина була суттєво пошкоджена. Про це 30 липня повідомив прес-центр СБУ.

Також затримали виконавця ще одного теракту. Затриманим виявився місцевий рецидивіст, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за торгівлю наркотиками. Цей зловмисник заклав саморобну бомбу під автомобіль цивільного, який підробляв таксистом. Попередня експертиза показала, що потужність вибухівки становила майже 0,5 кг тротилу.

З’ясувалося, що цей автомобіль окупанти дистанційно підірвали під час руху. Водій загинув, пасажирка отримала тяжкі травми та була госпіталізована.

У затриманих під час обшуків вилучили мобільні телефони та змінні сім-картки із доказами роботи на РФ. Двом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Ще одному повідомили про підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людини) ККУ. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Зловмисники перебувають під вартою.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ та Національна поліція запобігла подвійному підриву у дворі житлового комплексу в центральній частині Івано-Франківська. Перший вибух мав відбутися через дистанційну активацію саморобної бомби на паркінгу. Другий підрив планувався після прибуття на місце події екстрених служб.