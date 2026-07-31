Наслідки російської атаки на Сумщині 31 липня, фото: ДСНС

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Російські загарбники скинули чотири керовані авіабомби на Сумщину.

Виникли масштабні пожежі у промисловому секторі Сумської громади. Про це сьогодні, 31 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

У промисловому секторі виникли масштабні пожежі. Пожежне навантаження було надзвичайно високим. Роботи проводилися в умовах постійної загрози повторних атак. Попри небезпеку, рятувальники ліквідували всі осередки горіння, — розповіли у відомстві.

Раніше сьогодні очільник Сумської ОВА Олег Григовор повідомляв у своєму Telegram-каналі, що внаслідок російської атаки чотирма КАБами у Сумській громаді обійшлося без загиблих і постраждалих.