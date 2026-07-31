Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російської атаки на Сумщині 31 липня, фото: ДСНС
Рашисти скинули чотири КАБи на Сумщину — виникли масштабні пожежі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215362-rashysty-skynuly-chotyry-kaby-na-sumschynu-vynykly-masshtabni-pojeji-foto.htmlРакурс
Російські загарбники скинули чотири керовані авіабомби на Сумщину.
Виникли масштабні пожежі у промисловому секторі Сумської громади. Про це сьогодні, 31 липня, повідомила прес-служба ДСНС.
У промисловому секторі виникли масштабні пожежі. Пожежне навантаження було надзвичайно високим. Роботи проводилися в умовах постійної загрози повторних атак. Попри небезпеку, рятувальники ліквідували всі осередки горіння, — розповіли у відомстві.
Раніше сьогодні очільник Сумської ОВА Олег Григовор повідомляв у своєму Telegram-каналі, що внаслідок російської атаки чотирма КАБами у Сумській громаді обійшлося без загиблих і постраждалих.
Люди вчасно зреагували на попередження та перебували в укриттях, — зазначив він.