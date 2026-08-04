Вантажне судно поблизу Новоросійська пошкоджене ударом БпЛА — троє поранених

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БпЛА атакував російське вантажне судно «Надежда», скріншот відео
Вантажне судно поблизу Новоросійська пошкоджене ударом БпЛА — троє пораненихhttps://racurs.ua/ua/n215409-vantajne-sudno-poblyzu-novorosiyska-poshkodjene-udarom-bpla-troie-poranenyh.htmlРакурс
Вантажне судно «Надежда» вчора, 3 серпня, пізно ввечері було атаковане безпілотником поблизу російського чорноморського порту Новоросійськ.
Троє членів екіпажу отримали серйозні поранення. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на морське управління Туреччини.
Зазначається, що судно «Надежда» прямувало в понеділок з Новоросійська до північного турецького порту Самсун, коли зазнало атаки приблизно за 20 морських миль від Новоросійська.
Морське управління Туреччини зазначає, що всі 22 члени екіпажу, зокрема і троє з серйозними травмами, були евакуйовані до Росії, а також додано, що пожежа продовжує вирувати в носовій частині вантажного судна.
Джерело: Reuters