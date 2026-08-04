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БпЛА атакував російське вантажне судно «Надежда», скріншот відео

Вантажне судно поблизу Новоросійська пошкоджене ударом БпЛА — троє поранених

4 сер 2026, 16:49
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Вантажне судно «Надежда» вчора, 3 серпня, пізно ввечері було атаковане безпілотником поблизу російського чорноморського порту Новоросійськ.

Троє членів екіпажу отримали серйозні поранення. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на морське управління Туреччини.

Зазначається, що судно «Надежда» прямувало в понеділок з Новоросійська до північного турецького порту Самсун, коли зазнало атаки приблизно за 20 морських миль від Новоросійська.

Морське управління Туреччини зазначає, що всі 22 члени екіпажу, зокрема і троє з серйозними травмами, були евакуйовані до Росії, а також додано, що пожежа продовжує вирувати в носовій частині вантажного судна.

Джерело: Reuters


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