Вантажне судно поблизу Новоросійська пошкоджене ударом БпЛА — троє поранених

БпЛА атакував російське вантажне судно «Надежда», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n215409-vantajne-sudno-poblyzu-novorosiyska-poshkodjene-udarom-bpla-troie-poranenyh.html

Ракурс

Вантажне судно «Надежда» вчора, 3 серпня, пізно ввечері було атаковане безпілотником поблизу російського чорноморського порту Новоросійськ.

Троє членів екіпажу отримали серйозні поранення. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на морське управління Туреччини.

Зазначається, що судно «Надежда» прямувало в понеділок з Новоросійська до північного турецького порту Самсун, коли зазнало атаки приблизно за 20 морських миль від Новоросійська.

Морське управління Туреччини зазначає, що всі 22 члени екіпажу, зокрема і троє з серйозними травмами, були евакуйовані до Росії, а також додано, що пожежа продовжує вирувати в носовій частині вантажного судна.

Джерело: Reuters