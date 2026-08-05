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Ракурс
Рашисти атакували логістичну інфраструктуру Київщини, фото: «Укрінформ»

Загиблих виявили на території залізничної платформи на Київщині — Укрзалізниця

5 сер 2026, 08:33
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На Київщині після жахливої нічної російської повітряної атаки по логістичній інфраструктурі триває робота оперативних служб та відновлювальні роботи у Броварському районі.

Є загиблі, яких виявили на території залізничної платформи біля атакованих логістичних центрів. Про це сьогодні, 5 серпня, вранці повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Під час масованої комбінованої атаки рух поїздів і робота станцій призупинялись, персонал станцій та пасажири поїздів евакуйовувались. Продовжуємо працювати в особливому режимі в періоди масованих атак і перепрошуємо за можливі збої в графіку, — зазначили у компанії.

Нагадаємо, на Київщині наразі відомо про 14 загиблих та 22 постраждалих внаслідок масованої нічної повітряної атаки.

Джерело: Ракурс


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