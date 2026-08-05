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Ракурс
День жалоби оголошено на Київщині, фото: Київська ОВА

На Київщині 6 серпня оголошене Днем жалоби — ОВА

5 сер 2026, 15:08
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У Київській області завтрашній день, 6 серпня, оголошено Днем жалоби за жертвами російської ракетної атаки, завданої в ніч на сьогодні, 5 серпня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

На знак скорботи на Київщині будуть приспущені Державні Прапори України, а також обмежено проведення розважальних заходів.

Цей удар вкотре довів: росія свідомо веде війну проти мирного населення, обираючи терор замість миру. Агресор має понести відповідальність за кожен свій злочин, а світ — зробити все, щоб зупинити російську агресію, — наголосив Ткаченко.

Станом на 12.00 відомо по 16 загиблих на Київщині внаслідок масованого ракетно-дронового удару рашистів, ще 36 людей отримали поранення.

Джерело: Ракурс


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