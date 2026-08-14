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Знищення укриття російських загарбників, скріншот відео
Важкий дрон знищив укриття рашистів на Лиманському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215629-vajkyy-dron-znyschyv-ukryttya-rashystiv-na-lymanskomu-napryamku-video.htmlРакурс
Важкий БпЛА «Вампір» підрозділу «Щит» бригади «Помста» знищив укриття російських загарбників, яке ті обладнали в міцній занедбаній будівлі на Лиманському напрямку.
Відповідне відео сьогодні, 14 серпня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Коли в небо підіймається важкий ударний безпілотник «Вампір», у ворога немає шансів сховатися. Цей залізний птах створений для великих калібрів та серйозних руйнувань — він розроблений для того, щоб буквально розбирати на цеглу капітальні ворожі фортифікації, бліндажі та укриття, — наголошують у ДПСУ.