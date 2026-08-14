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Ракурс
Знищення укриття російських загарбників, скріншот відео

Важкий дрон знищив укриття рашистів на Лиманському напрямку (ВІДЕО)

14 сер 2026, 17:57
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Важкий БпЛА «Вампір» підрозділу «Щит» бригади «Помста» знищив укриття російських загарбників, яке ті обладнали в міцній занедбаній будівлі на Лиманському напрямку.

Відповідне відео сьогодні, 14 серпня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Коли в небо підіймається важкий ударний безпілотник «Вампір», у ворога немає шансів сховатися. Цей залізний птах створений для великих калібрів та серйозних руйнувань — він розроблений для того, щоб буквально розбирати на цеглу капітальні ворожі фортифікації, бліндажі та укриття, — наголошують у ДПСУ.

Джерело: Ракурс


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