Дональд Трамп заявив про початок нищівної економічної операції проти Ірану. Фото:

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Ракурс

США розпочнуть «нищівну економічну операцію» проти Ірану.

Тегеран не скористався можливістю укласти угоду з Вашингтоном, тому Сполучені Штати почнуть економічну війну та ізоляцію безпрецедентного масштабу. Про це президент США Дональд Трамп 20 серпня повідомив у соціальній мережі Truth Social.

Ніхто не надав Ісламській Республіці Іран більшої можливості укласти угоду, ніж я. На жаль для них, вони не скористалися нею. Тому сьогодні я оголошую про найнищівнішу економічну операцію, яку коли-небудь проводили проти будь-якої країни! Це буде економічна війна та ізоляція безпрецедентного масштабу, — йдеться у повідомленні.

Також американський лідер пригрозив, що будь-яка країна, яка дозволить своїм фінансовим установам, підприємствам, аеропортам або державним органам надавати Ірану підтримку, сама зіткнеться з «колосальними економічними наслідками».

Нагадаємо, у середині червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає 60-денний період для узгодження остаточної мирної угоди. Цей термін уже сплив 17 серпня, а сторони так і не досягли угоди. ЗМІ інформували про продовження двомісячного перемир’я, але офіційно ні Вашингтон, ні Тегеран про це не повідомляли.

Видання Financial Times повідомило, що Іран розглядає сценарії атак на американські військові цілі у країнах Європи. До таких дій іранський режим вдасться, якщо американський президент Дональд Трамп наважиться на нову ескалацію війни США проти Ірану.