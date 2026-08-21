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Ракурс
Наслідки російської атаки у Голосіївському районі, фото: ДСНС

У Києві ліквідували пожежу після повторної російської атаки — ДСНС (ФОТО)

21 сер 2026, 09:24
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У Голосіївському районі Києва ліквідовано пожежу після повторної російської атаки.

Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Ввечері 20 серпня росіяни втретє за добу атакували столицю. Внаслідок обстрілу загорілася складська будівля. Пожежу на площі 400 кв. м вдалося ліквідувати вже о 00.07 21 серпня. Відомо про одного постраждалого внаслідок події, — розповіли у відомстві.

Загалом у Києві російські атаки за час з ночі на 20 серпня забрали життя 16 осіб, 42 людини постраждали. Ще 12 людей вдалося врятувати.

Наслідки російської атаки у Голосіївському районі, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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