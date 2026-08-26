Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n215847-bileckyy-i-prokopenko-ocholyly-dva-onovleni-ugrupovannya-na-donechchyni-zelenskyy.html

Ракурс

Позиції Сил оборони на Донеччині посилять двома оновленими угрупуваннями під командуваннями Героїв України Дениса Прокопенка та Андрія Білецького.

Про це сьогодні, 26 серпня, у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Разом із Михайлом Драпатим, із Генштабом, із міністром оборони Хмарою визначили порядок наших подальших кроків. Перше: будуть посилені наші позиції на Донеччині завдяки двом оновленим угрупованням. Командувачами будуть Герой України Денис Прокопенко та Герой України Андрій Білецький. Сьогодні я нагородив Андрія «Золотою Зіркою» Героя, — зазначив Зеленський.

Також Зеленський анонсував появу більшої кількості необхідних військовим засобів: