Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Зеленський, скріншот відео

Білецький і Прокопенко очолили два оновлені угруповання на Донеччині — Зеленський

26 сер 2026, 16:58
999

Позиції Сил оборони на Донеччині посилять двома оновленими угрупуваннями під командуваннями Героїв України Дениса Прокопенка та Андрія Білецького.

Про це сьогодні, 26 серпня, у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Разом із Михайлом Драпатим, із Генштабом, із міністром оборони Хмарою визначили порядок наших подальших кроків. Перше: будуть посилені наші позиції на Донеччині завдяки двом оновленим угрупованням. Командувачами будуть Герой України Денис Прокопенко та Герой України Андрій Білецький. Сьогодні я нагородив Андрія «Золотою Зіркою» Героя, — зазначив Зеленський.

Також Зеленський анонсував появу більшої кількості необхідних військовим засобів:

Це стосується НРК — потрібні рішення, щоб було більше виробництва та більше закупівель. Будуть рішення і щодо більш системного підходу до мідлстрайків. Ми погодили з міністром і з Головкомом необхідні кадрові рішення.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів