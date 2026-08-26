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Володимир Зеленський, скріншот відео
Білецький і Прокопенко очолили два оновлені угруповання на Донеччині — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n215847-bileckyy-i-prokopenko-ocholyly-dva-onovleni-ugrupovannya-na-donechchyni-zelenskyy.htmlРакурс
Позиції Сил оборони на Донеччині посилять двома оновленими угрупуваннями під командуваннями Героїв України Дениса Прокопенка та Андрія Білецького.
Про це сьогодні, 26 серпня, у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.
Разом із Михайлом Драпатим, із Генштабом, із міністром оборони Хмарою визначили порядок наших подальших кроків. Перше: будуть посилені наші позиції на Донеччині завдяки двом оновленим угрупованням. Командувачами будуть Герой України Денис Прокопенко та Герой України Андрій Білецький. Сьогодні я нагородив Андрія «Золотою Зіркою» Героя, — зазначив Зеленський.
Також Зеленський анонсував появу більшої кількості необхідних військовим засобів:
Це стосується НРК — потрібні рішення, щоб було більше виробництва та більше закупівель. Будуть рішення і щодо більш системного підходу до мідлстрайків. Ми погодили з міністром і з Головкомом необхідні кадрові рішення.