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Наслідки російського удару по Харкову, фото: ДСНС
Рашисти знову вдарили по торговельному центру у Харкові (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215902-rashysty-znovu-vdaryly-po-torgovelnomu-centru-u-harkovi-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники знову вдарили по торговельному центру у Харкові.
Про це сьогодні, 28 серпня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.
Реактивний безпілотник влучив у будівлю непрацюючого торговельного закладу в Київському районі міста. Сталися часткові руйнування конструкцій та виникла пожежа. Горіло обладнання та меблі, — розповіли у відомстві.
Попередньо, жертв та постраждалих немає. Попри загрозу повторних ворожих ударів, пожежу оперативно ліквідували.
Видання «Суспільне Харків» повідомляє, що сталося влучання у магазин взуття в непрацюючому торговельному центрі «Караван».
Внаслідок удару пробило дах та спалахнула пожежа на площі 150 кв. м. Люди не постраждали, оскільки під час обстрілу перебували в укритті.
Загалом рашисти атакували «Караван» понад десять разів від початку повномасштабної війни.
Джерело: ДСНС, «Суспільне»