Наслідки російського удару по Харкову, фото: ДСНС

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Російські загарбники знову вдарили по торговельному центру у Харкові.

Про це сьогодні, 28 серпня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.

Реактивний безпілотник влучив у будівлю непрацюючого торговельного закладу в Київському районі міста. Сталися часткові руйнування конструкцій та виникла пожежа. Горіло обладнання та меблі, — розповіли у відомстві.

Попередньо, жертв та постраждалих немає. Попри загрозу повторних ворожих ударів, пожежу оперативно ліквідували.

Видання «Суспільне Харків» повідомляє, що сталося влучання у магазин взуття в непрацюючому торговельному центрі «Караван».

Внаслідок удару пробило дах та спалахнула пожежа на площі 150 кв. м. Люди не постраждали, оскільки під час обстрілу перебували в укритті.

Загалом рашисти атакували «Караван» понад десять разів від початку повномасштабної війни.

Джерело: ДСНС, «Суспільне»