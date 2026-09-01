Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знешкодження російської ракети, фото: Нацполіція

У Києві знешкодили бойову частинку російської ракети, яка вночі впала у житловій забудові (ФОТО, ВІДЕО)

1 вер 2026, 19:30
999

У Києві вибухотехніки поліції знешкодили нездетоновану бойову частину російської ракети С-400, яка в ніч на сьогодні, 1 вересня, ночі впала у житловій забудові столиці.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Небезпечну знахідку, яка могла здетонувати будь якої миті, виявили сьогодні мешканці у Дарницькому районі. Фахівці вибухотехнічної служби поліції встановили, що ракета містить близько 180 кілограмів вибухової речовини, а також уражаючі елементи, — розповіли у поліції.

Зазначається, що цей боєприпас становив серйозну небезпеку, тож на час проведення робіт мешканців прилеглих будинків евакуювали.

Бойову частину перевели у безпечний стан та вилучили за допомогою спеціальної техніки ДСНС. Надалі піротехніки транспортували її для подальшого знищення в контрольованих умовах на спеціалізованому полігоні, — додали у поліції.

Знешкодження російської ракети, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів