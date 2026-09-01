Знешкодження російської ракети, фото: Нацполіція

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У Києві вибухотехніки поліції знешкодили нездетоновану бойову частину російської ракети С-400, яка в ніч на сьогодні, 1 вересня, ночі впала у житловій забудові столиці.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Небезпечну знахідку, яка могла здетонувати будь якої миті, виявили сьогодні мешканці у Дарницькому районі. Фахівці вибухотехнічної служби поліції встановили, що ракета містить близько 180 кілограмів вибухової речовини, а також уражаючі елементи, — розповіли у поліції.

Зазначається, що цей боєприпас становив серйозну небезпеку, тож на час проведення робіт мешканців прилеглих будинків евакуювали.