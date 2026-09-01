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Знешкодження російської ракети, фото: Нацполіція
У Києві знешкодили бойову частинку російської ракети, яка вночі впала у житловій забудові (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215960-u-kyievi-zneshkodyly-boyovu-chastynku-rosiyskoyi-rakety-yaka-vnochi-vpala-u-jytloviy-zabudovi.htmlРакурс
У Києві вибухотехніки поліції знешкодили нездетоновану бойову частину російської ракети С-400, яка в ніч на сьогодні, 1 вересня, ночі впала у житловій забудові столиці.
Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
Небезпечну знахідку, яка могла здетонувати будь якої миті, виявили сьогодні мешканці у Дарницькому районі. Фахівці вибухотехнічної служби поліції встановили, що ракета містить близько 180 кілограмів вибухової речовини, а також уражаючі елементи, — розповіли у поліції.
Зазначається, що цей боєприпас становив серйозну небезпеку, тож на час проведення робіт мешканців прилеглих будинків евакуювали.
Бойову частину перевели у безпечний стан та вилучили за допомогою спеціальної техніки ДСНС. Надалі піротехніки транспортували її для подальшого знищення в контрольованих умовах на спеціалізованому полігоні, — додали у поліції.