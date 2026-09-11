Сайт, який показує майбутнє кожного льодовика на Землі, створили учені

Низка льодовиків на Землі перебувають під загрозою зникнення, фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n216182-sayt-yakyy-pokazuie-maybutnie-kojnogo-lodovyka-na-zemli-stvoryly-ucheni.html

Ракурс

Інтерактивний веб-сайт «Global Glacier Extinction Explorer», який дозволяє кожному ознайомитися з прогнозами щодо майбутнього окремих льодовиків по всьому світу, запустили учені з Брюссельського вільного університету (Бельгія).

Збільшуючи масштаб на сайті www.glacierextinction.com, користувачі можуть дізнатися, чи зникне певний льодовик за різних рівнів глобального потепління, і приблизно коли це станеться, повідомляє видання EurekAlert.

Платформа базується на нещодавньому дослідженні, опублікованому в журналі «Nature Climate Change», яке проводили науковці з Цюрихського федерального технологічного інституту та Вільного університету Брюсселя спільно з міжнародною дослідницькою групою. Це дослідження стало першою глобальною оцінкою зникнення окремих льодовиків і показало, що світ наближається до періоду безпрецедентного «вимирання» льодовиків.

Глобальні показники, такі як втрата маси льодовиків або їхньої площі, можуть здаватися дуже абстрактними. За допомогою цього веб-сайту люди можуть наблизити зображення своєї долини чи гірського регіону й побачити, що різні рівні глобального потепління можуть означати для льодовиків, які їм знайомі, — зазначають дослідники.

Зазначається, що цей сайт з’явився в черговий складний для європейських льодовиків момент. 2026 рік знову виявляється особливо несприятливим для льодовиків у Європейських Альпах. Остаточні вимірювання ще тривають, але попередні спостереження свідчать про те, що 2026 рік може стати для них одним із найгірших з часу початку систематичних вимірювань.

Поєднання низького рівня снігового покриву взимку та кількох літніх хвиль спеки призвело до значної втрати льоду в Альпах. Для найменших льодовиків ще один сезон екстремального танення може виявитися достатнім, щоб вивести їх за межу виживання:

одним із прикладів є льодовик Белла-Тола поблизу Сен-Люка у Швейцарії, який у серпні 2026 року було офіційно визнано зниклим після того, як він майже повністю зник. Прикметно, що це майже повністю збігається з прогнозами, представленими в дослідженні журналу «Nature Climate Change» — згідно з ними, льодовик Белла-Тола мав зникнути в період між 2026 і 2029 роками;

цього літа зниклим також було визнано льодовик Уріротсток, що стало ще одним наочним прикладом стрімкого зникнення найменших льодовиків Швейцарії.

Наші прогнози показали, що багато невеликих альпійських льодовиків наближаються до кінця свого існування, і зараз ми спостерігаємо цей процес у реальному часі, — зазначають дослідники.

Учені зазначають, що зникнення льодовика — це не наслідок одного теплого літа, а кульмінація десятиліть накопичуваної втрати маси:

Рік за роком недостатній снігопад і сильне літнє танення поступово зменшують льодовик, доки він більше не може самостійно підтримувати себе. Однак роки з екстремальним таненням, такі як 2022 або 2026, можуть прискорити цю завершальну стадію.

Джерело: EurekAlert