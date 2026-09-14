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Ракурс
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

108 БпЛА атакували Україну в ніч на 14 вересня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

14 вер 2026, 08:53
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 вересня (з 18.00 13 вересня), атакували Україну загалом 108 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски дронів здійснювалися із напрямків російських Орла і Курська, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 85 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів;
  • зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на семи локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! — наголошують у Повітряних силах.

Джерело: Ракурс


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