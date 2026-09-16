На Одещині викрили ще одного російського агента, фото: СБУ

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На Одещині контррозвідка зірвала нову спробу росіян підготувати теракт.

За результатами дій на випередження у Білгород-Дністровському районі затримано російського агента, який планував підірвати адмінбудівлю однієї з держустанов в Ізмаїлі. Про це сьогодні, 16 вересня, повідомив прес-центр СБУ.

Як з’ясувало розслідування:

фігурант мав закласти поблизу об'єкта саморобну бомбу потужністю 10 кг у тротиловому еквіваленті та «підсилену» металевими шурупами і болтами;

псля закладки вибухівки російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати її у годину пік, щоб спричинити максимальні жертви серед цивільного населення;

у такий спосіб ворог сподівався розхитати суспільно-політичну обстановку в південному регіоні України.

Співробітники СБУ завчасно викрили задум рашистів і затримали їхнього поплічника, коли він завершував спорядження саморобного вибухового пристрою (СВП) у власній квартирі, — розповіли у СБУ.

За матеріалами справи:

підготовкою теракту займався завербований російськими спецслужбістами місцевий наркозалежний. До їхньої уваги він потрапив у липні цього року, коли шукав заробітки у чатах Telegram-каналів;

погодившись на обіцянку «легких» коштів з РФ, чоловік приступив до підготовки теракту. Для цього він отримав від куратора з країни-агресора покрокову інструкцію з виготовлення СВП і придбав відповідні компоненти;

для дистанційного підриву фігурант спорядив саморобну бомбу мобільним телефоном з віддаленим доступом для росіян.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу (готування до терористичного акту). Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.