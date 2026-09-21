Комендантську годину на Вінниччині скоротили

Комендантську годину на Вінниччині скоротилиhttps://racurs.ua/ua/n216351-komendantsku-godynu-na-vinnychchyni-skorotyly.htmlРакурс
На Вінниччині час початку комендантської години змінили — тапер вона триватиме з 01.00 до 05.00. Таким чином, початок перенесли на годину — з опівночі.
Про це сьогодні, 21 вересня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомила очільниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.
Відсьогодні комендантська година на Вінниччині триватиме з 01.00 до 05.00. Час її початку перенесено з 00.00 на 01.00, — зазначила вона.
За словами очільниці ОВА, це рішення узгоджується з рішенням Кабміну адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак.
Відповідні зміни внесено до Наказу про запровадження комендантської години на території області, — розповіла Заболотна. — Водночас усі правила та обмеження, що діють під час комендантської години, залишаються чинними.