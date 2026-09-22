Російські безпілотники продовжують атакувати Київ, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n216376-ulamky-bpla-vpaly-na-parkovku-u-kyievi-klychko.html

Ракурс

У Дарницькому районі уламки БпЛА впали на територію паркувального майданчика, без загоряння.

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 22 вересня, вдень повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Крім того, сьогодні вночі у Дніпровському районі був пошкоджений фасад 5-поверхового житлового будинку. На першому поверсі будівлі є руйнування, пожежу ліквідували. Людей із квартир з першого по пʼятий поверхи евакуювали. Постраждали четверо людей.

Також у Голосіївському районі Києва ворог пошкодив підприємство з виробництва керамічної плитки — пожежу в складських приміщеннях, спричинену ворожою атакою, вже ліквідували. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Києва.

Вранці 22 вересня внаслідок чергового обстрілу сталася пожежа палет із керамічною плиткою на відкритій території. Її вогнеборці ліквідували на орієнтовній площі 100 кв. м, — розповіли у відомстві.

Жертв чи постраждалих за цією адресою немає.